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Konya’da bugün vefat edenler 09 Mayıs 2026 Cumartesi

Konya’da bugün vefat edenler 09 Mayıs 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 09 Mayıs 2026 Cumartesi günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
RAMAZAN KÜÇÜKTÜRKMEN

KARABIYIK

01.11.1940

 YAZIR MEZARLIĞI
DURMUŞ ŞAN

KONYA

01.01.1940

 DERE KÜÇÜK (AŞAĞI) MEZARLIĞI
CELAL DURNA

KONYA

15.01.1956

 ÜÇLER MEZARLIĞI
HAVVA İDE

KONYA

14.11.1965

 ALAKOVA YENİ (BÜYÜK) 1 MEZARLIĞI
EMEL ERGİN

KONYA

05.09.1958

 MUSALLA MEZARLIĞI
SEHER AKKAŞ

KONYA

09.12.1962

 MUSALLA MEZARLIĞI
LEVENT MUTLU

AKSARAY

01.05.1951

 MUSALLA MEZARLIĞI
KADİR SELEŞ

SADIKLAR

28.08.1959

 YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
ATİLLA URAL

MERSİN

25.11.1956

 KARAHÜYÜK (ÜÇYOL) MEZARLIĞI
HATİCE CEYLAN

OBRUK

05.04.1939

 ARAPLAR MEZARLIĞI
EMİNE UYSAL

HADİM

01.01.1960

 SELİM SULTAN (ŞEHİTLER) MEZARLIĞI
FATMA KARAYAĞMUR

MAY

15.02.1960

 ELMACI MEZARLIĞI
EMİNE KÜÇÜKSARVAN

KONYA

02.07.1961

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
FATMA KORKMAZ

ULUKIŞLA

01.07.1945

 YAZIR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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