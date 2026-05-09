Konya’da bugün vefat edenler 09 Mayıs 2026 Cumartesi

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|RAMAZAN KÜÇÜKTÜRKMEN
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KARABIYIK
01.11.1940
|YAZIR MEZARLIĞI
|DURMUŞ ŞAN
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KONYA
01.01.1940
|DERE KÜÇÜK (AŞAĞI) MEZARLIĞI
|CELAL DURNA
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KONYA
15.01.1956
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|HAVVA İDE
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KONYA
14.11.1965
|ALAKOVA YENİ (BÜYÜK) 1 MEZARLIĞI
|EMEL ERGİN
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KONYA
05.09.1958
|MUSALLA MEZARLIĞI
|SEHER AKKAŞ
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KONYA
09.12.1962
|MUSALLA MEZARLIĞI
|LEVENT MUTLU
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AKSARAY
01.05.1951
|MUSALLA MEZARLIĞI
|KADİR SELEŞ
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SADIKLAR
28.08.1959
|YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
|ATİLLA URAL
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MERSİN
25.11.1956
|KARAHÜYÜK (ÜÇYOL) MEZARLIĞI
|HATİCE CEYLAN
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OBRUK
05.04.1939
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|EMİNE UYSAL
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HADİM
01.01.1960
|SELİM SULTAN (ŞEHİTLER) MEZARLIĞI
|FATMA KARAYAĞMUR
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MAY
15.02.1960
|ELMACI MEZARLIĞI
|EMİNE KÜÇÜKSARVAN
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KONYA
02.07.1961
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|FATMA KORKMAZ
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ULUKIŞLA
01.07.1945
|YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi