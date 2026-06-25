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TÜİK açıkladı! Türkiye’de en çok ölüme neden olan hastalık belli oldu

TÜİK açıkladı! Türkiye’de en çok ölüme neden olan hastalık belli oldu
Türkiye’de ölüm sayısı 2025 yılında 491 bin 684’e yükseldi. Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi hastalıkları, tümörler ve solunum sistemi rahatsızlıkları ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri'ni açıkladı. 

Buna göre, ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025 yılında 491 bin 684 oldu. Ölen kişilerin 2025 yılında yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu kadınlar oluşturdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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