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Torba yasa teklifi yasalaştı! Emniyet, basın ve taksicileri ilgilendiriyor

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Torba yasa teklifi yasalaştı! Emniyet, basın ve taksicileri ilgilendiriyor
Meclis Genel Kurulu’nda ele alınan torba yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasa, emniyet teşkilatı mensupları, taksiciler ve basın kuruluşlarını yakından ilgilendiriyor.

Emniyet teşkilatından, basın kuruluşlarına ,taksi sahiplerinden, belediyelere birçok alanda değişiklikler içeren torba kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

SAĞLIK ŞARTI MAĞDURİYETİNE ÇÖZÜM

Yasayla, polis eğitim kurumlarından sağlık şartları nedeniyle ilişiği kesilen personele geri dönüş imkanı getiriliyor.

Buna göre, sağlık şartları gerekçesiyle ilişiği kesilen, daha sonra yargı kararıyla geri dönüp mezun olan ancak yine bu sebeple memuriyetle ilişiği kesilenler Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'ndaki ünvanlara atanacak.

TİCARİ PLAKA DEVRİNE KDV İSTİSNASI

Yasayla ayrıca, taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf olacak.

Belediye sınırlarındaki sirkler, lunapark ve benzeri biletle girilen yerlerde çocuklardan ve 25 yaşından küçük öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak.

İl özel idareleri ve belediyelere ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek.

BASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Yasa, Basın İlan Kurumu, gazete, dergi ve internet sitelerine yönelik düzenlemeleri de içerisinde barındırıyor.

Buna göre, gazete, dergi ve internet haber siteleri, basın yayın ilkelerine riayet etmekle yükümlü olacak. Aykırılıklar Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca resen incelenecek.

Basın İlan Kurumu, basın yayın ilkelerine aykırı davranılması halinde 1 günden 10 güne kadar resmi ilan veya reklam kesme cezası verebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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