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Kanlı komşu kavgası! Komşusunu öldürüp eşi ve kızını yaralamıştı: Olayla ilgili yeni gelişme

Kanlı komşu kavgası! Komşusunu öldürüp eşi ve kızını yaralamıştı: Olayla ilgili yeni gelişme
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bahçe kapısı sesi nedeniyle çıkan tartışmada, komşusu Ramazan Çalışkan’ı (42) av tüfeğiyle öldürüp, eşiyle kızını da yaralayan ve tutuklanan Osman Küçükgüzel’in (62) ifadesi ortaya çıktı. Küçükgüzel, kapı nedeniyle komşusuyla 1 yıldır kavgalı olduğunu belirterek, “Yaklaşık 6 senedir psikiyatri tedavisi görüyorum“

Olay, 19 Haziran'da saat 18.00 sıralarında, Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu oldukları öğrenilen Osman Küçükgüzel ile Ramazan Çalışkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Küçükgüzel, av tüfeğiyle evinin önüne gittiği Çalışkan'a ve beraberindeki aile üyelerine ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın eşi E.Ç. (40) ve kızı E.Ç.'nin (13) de vücutlarına isabet eden saçmalardan yaralandığı tespit edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanede tedaviye alındı. Anne E.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bahçe kapısından kaynaklı sesten çıktığı ileri sürülen olayın ardından kendi evine gidip saklandığı belirlenen Küçükgüzel, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Küçükgüzel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAYDAN 1 HAFTA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ

Tutuklanan Küçükgüzel'in ifadesi ortaya çıktı. Küçükgüzel, ifadesinde, bahçe kapısından kaynaklı sesten çıktığı ileri sürülen kavganın geçmişini anlattı. Küçükgüzel, yaklaşık 1 yıldır sürgülü demir kapının sesi sebebiyle komşusuyla aralarında sorun olduğunu belirterek, "Olaydan 1 hafta önce karakola gidip, 'Şikayetçi değilim ama rahatsız oluyorum, bir çözüm bulun' dedim. Bunun üzerine Karakol Komutanı benim yanımdayken Ramazan'ı aradı ve kapı ile ilgili kendisini uyardı ancak bu da çözüm olmadı. Daha sonra eve döndüm. Evime geldiğim sıralarda, Ramazan Çalışkan'ın evine giren bir şahıs beni rahatsız etme kastı ile evimin önünde arabasına ara gaz vererek beni taciz etti" dedi.

'HEDEF GÖZETMEDEN 2 EL ATEŞ ETTİM'

Olay günü, saat 19.00 sıralarında, dinlenmek isterken kapı sesinin tekrar duyulması üzerine komşusuna seslendiğini iddia eden Küçükgüzel, "Daha dikkatli olmalarını, evde istirahat etmek istediğimi söyledim. Ramazan'ın eşi E.Ç., evinden bana hitaben 'Ağzına s..... senin' diyerek hakaret edip, demir kapıyı bilinçli olarak ses çıkaracak şekilde kapattı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek onlara hakaret ettim ancak ne söylediğimi hatırlamıyorum. Daha sonra evde bulunan bana ait av tüfeğini alıp kendi evimin kapısının önüne çıkarak hedef gözetmeksizin 2 el ateş ettim."

İfadesinin devamında amacının kimseyi öldürmek olmadığını belirten Küçükgüzel, "Yaklaşık 6 senedir psikiyatri tedavisi görüyorum, ilaç kullanıyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim ama kimse zarar görmeseydi" dedi. 

Kaynak: DHA

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