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Tartıştığı akrabası tarafından öldürüldü

Tartıştığı akrabası tarafından öldürüldü
Hatay’ın Arsuz ilçesinde tartıştığı akrabası V.B. tarafından tabancayla vurulan Salih Bal hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. V.B. ile akrabası Salih Bal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada V.B., Bal'ı tabancayla vurduktan sonra kaçtı.

Bal, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Bal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Bal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bal'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan V.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kaynak: DHA

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