Konya’da yolcu otobüsü yandı! 21 yolcu vardı

Konya-İstanbul kara yolunda, Kadınhanı ilçesi yakınlarında seyir halinde bulunan yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Didim-Sivas seferini yapan otobüste çıkan yangın kısa sürede büyürken, araçta bulunan 21 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Edinilen bilgilere göre, Didim'den Sivas'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER
ÖLÜ VEYA YARALI YOK
Yangında otobüs büyük ölçüde zarar görürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Otobüste bulunan 21 yolcunun tamamının güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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