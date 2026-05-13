Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı?
İslam aleminde büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Vatandaşlar tatilin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı? İşte detaylar...

Bu yıl mayıs ayının son günlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı, resmî takvime göre arife günüyle birlikte toplam 4,5 gün sürecek. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte bayram tatili uzatıldı.

4 Mayıs Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarını ilgilendiren idari izin kararını vatandaşlar ile paylaştı. Erdoğan açıklamasında, "Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yapılan açıklamanın ardından Kurban Bayramı tatilinin başlangıç tarihi de netlik kazandı. Buna göre kamu çalışanları için bayram tatili, 25 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

13 Mayıs 2026 itibarıyla Kurban Bayramı arifesine sadece 14 gün kaldı. Bayramın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba tarihine ise 13 günlük bir süreç bulunuyor.

2026 Kurban Bayramı tarihleri

Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

 

Kaynak: Haber Merkezi

