Konya’daki göç yolunda ilginç manzara! Son hali yürek burktu

Göç yolculuğunu sürdüren pelikan sürüleri, Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi. Dinlenmek, enerji toplamak ve beslenmek amacıyla tarlalara inen yüzlerce pelikan, özellikle Uzunkaş mevkiinde vatandaşların ilgisini çekti. Bölgedeki bazı çiftçiler, gökyüzünü kaplayan ve tarlalarda toplu halde bulunan pelikanları cep telefonlarıyla görüntüledi.
VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Göç sırasında kalabalık gruplar halinde hareket eden pelikanlar, Uzunkaş mevkiinde adeta görsel şölen oluşturdu. Tarlalarda beslenen pelikan sürüleri, bölge halkı tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, nadir rastlanan manzarayı kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.
ELEKTRİK TELLERİNE TAKILAN PELİKAN TELEF OLDU
Göç yolculuğu sırasında pelikanların zaman zaman çeşitli olumsuzluklarla karşılaştığı da öğrenildi. Sürüde bulunan pelikanlardan birinin elektrik tellerine takılarak hayatını kaybettiği belirtildi. Olayı gören bir çiftçinin pelikana yardım etmek için müdahale etmek istediği ancak kuşun kısa sürede telef olduğu ifade edildi.
