Konya’da feci kaza! Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 1 ölü 8 yaralı

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir yolcu otobüsünün seyir halindeki TIR’a arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saatlerinde Yeni İstanbul Caddesi üzerinde, polis kontrol noktası yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bereket Bolat yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Hüseyin Hakkı Köylüoğlu idaresindeki TIR'a henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

OTOBÜS DİREK VE İSTİNAT DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine, ağaca ve Selçuk Üniversitesi'ne ait istinat duvarına çarparak durabildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otobüs sürücüsü 42 yaşındaki Bereket Bolat'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

8 YOLCU YARALANDI

Kazada otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyhekim Devlet Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

