KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

T.C.

KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 14670 Ada, 1 Parsel, A5 Blok Zemin kat 3 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Mehmet Akif Mahallesi, Gönül Sokak 60. Blok, No:9/3 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 85 m2

Arsa Payı : 1/96

İmar Durumu :Ana taşınmaz taşınmaz 4 kat blok mesken sahasına isabetetmektedir.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.