RESMİ İLANLAR

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Eklenme Tarihi:

T.C.
KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 14670 Ada, 1 Parsel, A5 Blok Zemin kat 3 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Mehmet Akif Mahallesi, Gönül Sokak 60. Blok, No:9/3 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 85 m2
Arsa Payı : 1/96
İmar Durumu :Ana taşınmaz taşınmaz 4 kat blok mesken sahasına isabetetmektedir.
Kıymeti : 1.800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:45
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:45
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:45

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

  • Basın No: ILN02466928