Başkan Altay yıllar sonra gitti! Hatıraları canlandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıllar önce öğrencisi olduğu Meram Selçuk İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Altay, “Sıralarında oturduğum okulda bulunmak benim için çok özel bir duygu. Yavrularımızın heyecanına ve enerjisine ortak olurken kendi okul yıllarımı da yeniden hatırladım. Sıcak karşılamadan dolayı okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tüm evlatlarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Selçuk İlkokulu'nu ziyaret etti. Sıcak ve samimi anların yaşandığı ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Altay, eğitim hayatının ilk yıllarını geçirdiği okulda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Altay, "Yıllar önce sıralarında oturduğum Meram Selçuk İlkokulu'nda bulunmak benim için çok özel bir duygu. Yavrularımızın heyecanına ve enerjisine ortak olurken kendi okul yıllarımı da yeniden hatırladım. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızla keyifli ve verimli bir buluşma gerçekleştirdik. İnşallah burada eğitim gören öğrencilerimiz de gelecekte ülkemize ve şehrimize önemli hizmetlerde bulunacak. Ziyarette bize eşlik eden Meram İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Yakışır bey başta olmak üzere; sıcak karşılamadan dolayı okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tüm evlatlarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!