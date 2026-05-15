Kupa finalinin nerede oynanacağı netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (Türkiye Futbol Federasyonu), Ziraat Türkiye Kupası finalinin Antalya'da oynanacağı yönündeki kararını kulüplere bir kez daha tebliğ etti. Böylece finalin oynanacağı şehirle ilgili son günlerde gündeme gelen tartışmalar da netlik kazanmış oldu.

FİNAL CORİNDON AIRLINES PARK ANTALYA STADINDA

Daha önce yapılan resmi açıklamada da belirtildiği gibi final mücadelesi Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. TFF'nin son bilgilendirmesiyle birlikte organizasyon planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığı ve finalin Antalya'da yapılacağı kesinleşti.

MAÇIN TARİHİ VE YAYIN BİLGİSİ

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadelenin ATV ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Böylece futbolseverler karşılaşmayı ekran başından takip edebilecek.

