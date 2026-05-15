Konyalılar dikkat! Gün boyu sefere çıkmayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bisiklet kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada, Bisiklet Tramvayı'nın genel bakım çalışmaları nedeniyle 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü boyunca hizmet veremeyeceği bildirildi.
AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"18.05.2026 Pazartesi günü, Bisiklet Tramvayı genel bakım çalışmaları nedeniyle gün boyunca sefere çıkmayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri konusunda uyarıda bulundu.