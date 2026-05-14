Konya’da beklenen yağış başladı! Sağanak ve dolu vurdu

Konya için günler öncesinden yapılan sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından kent genelinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, Konya şehir merkezinde etkili olurken bazı ilçelerde ise dolu yağışı görüldü.

İlçelerde dolu yağışı!

Kent merkezinde sağanak yağış aralıklarla devam ederken, Karapınar ilçesinde dolu yağışı meydana geldi. Ereğli ilçesine bağlı Sulukuyu Mahallesi'nde de dolu etkili oldu. Emirgazi ilçesi Avren Yaylası mevkiinde ise fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Sağanak yağış devam edecek!

Meteorolojik değerlendirmelere göre Konya genelinde bugün başlayan gök gürültülü sağanak yağışların yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle 15 Mayıs Cuma günü kent merkezi ve birçok ilçede aralıklarla kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 25 ila 27 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

17 Mayıs Pazar günü 31 ilçede etkili olacak

Tahminlere göre yağışlı hava 17 Mayıs Pazar günü de Konya genelinde etkisini sürdürecek. Sağanak yağışın kentin 31 ilçesinde aralıklarla etkili olması beklenirken, il genelinde gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

