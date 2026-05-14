GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,473 TL
EURO
53,081 TL
STERLİN
61,043 TL
GRAM
6.808 TL
ÇEYREK
11.188 TL
YARIM
22.171 TL
CUMHURİYET
44.069 TL
KONYA Haberleri

Konya’da beklenen yağış başladı! Sağanak ve dolu vurdu

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da beklenen yağış başladı! Sağanak ve dolu vurdu

Konya için günler öncesinden yapılan sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından kent genelinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, Konya şehir merkezinde etkili olurken bazı ilçelerde ise dolu yağışı görüldü.

İlçelerde dolu yağışı!

Kent merkezinde sağanak yağış aralıklarla devam ederken, Karapınar ilçesinde dolu yağışı meydana geldi. Ereğli ilçesine bağlı Sulukuyu Mahallesi'nde de dolu etkili oldu. Emirgazi ilçesi Avren Yaylası mevkiinde ise fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Sağanak yağış devam edecek!

Meteorolojik değerlendirmelere göre Konya genelinde bugün başlayan gök gürültülü sağanak yağışların yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle 15 Mayıs Cuma günü kent merkezi ve birçok ilçede aralıklarla kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 25 ila 27 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

17 Mayıs Pazar günü 31 ilçede etkili olacak

Tahminlere göre yağışlı hava 17 Mayıs Pazar günü de Konya genelinde etkisini sürdürecek. Sağanak yağışın kentin 31 ilçesinde aralıklarla etkili olması beklenirken, il genelinde gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER