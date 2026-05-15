Okulu bastı, tehditler yağdırdı! Konya’daki korku dolu olayda “pes’’ dedirten karar!

Konya’da takıntılı koca, eşine ve kızına kabusu yaşadı. İnşaat mühendisi Mustafa A. boşanma aşamasında olduğu akademisyen eşini ölümle tehdit etti, uzaklaştırma kararına rağmen 16 yaşındaki kızının da okulunu bastı! Genç kadına ve kızına kabusu yaşatan Mustafa A., gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan takıntılı koca hakkında verilen karar şaşkınlık yarattı.

Konya'da yaşayan inşaat mühendisi Mustafa A. (43) ile akademisyen Ayşe A.'nın (40) 17 yıllık evliliklerinden 3 çocukları oldu. Ancak çift arasında başlayan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma süreci başladı. İddiaya göre dava devam ederken Mustafa A., ayrı yaşadığı eşi ve 16 yaşındaki kızına yönelik tehditlerini artırdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN OKULA GİTTİ

Ayşe A., eşinin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek bir ay önce savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak başvuruyla ilgili takipsizlik kararı verildi. Bunun üzerine yeniden mahkemeye başvuran Ayşe A. için Aile Mahkemesi tarafından 5 Mayıs'ta Mustafa A. hakkında 3 ay süreli uzaklaştırma tedbiri uygulandı.

Tedbir kararına rağmen Mustafa A.'nın tehditlerini sürdürdüğü öne sürüldü. Son olarak lise öğrencisi kızına "O okul başına yıkılır” şeklinde mesaj attığı, ardından da sevgilisi Medine Ç. ile birlikte genç kızın okuluna gittiği iddia edildi. Korkuya kapılan öğrenci, öğretmenleri tarafından güvenli bir odaya alındı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM” İDDİASI

Ayşe A. ifadesinde, eşinin yakınlarına da ölüm tehditleri savurduğunu anlatarak, "Amcam beni arayıp Mustafa'nın kendisini aradığını ve beni öldüreceğini söylediğini aktardı. Daha sonra kızım, babasının sevgilisiyle birlikte okula geldiğini haber verdi. Müdürün yanına geçmesini söyledim ve KADES uygulamasından yardım çağrısında bulundum” dedi.

Ayşe A., eşinin telefonda kendisine hakaret ettiğini, sevgilisinin de arayarak tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. Genç kız A.N.A. ise babasının okulda bağırarak "Oradan çıksın, öldüreceğim” dediğini duyduğunu ve büyük korku yaşadığını anlattı. Olay sırasında bazı öğrencilerin de panik yaşadığı belirtildi.

TEHDİT MESAJLARI DOSYAYA GİRDİ, YİNE SERBEST KALDI

Anne ve kızın emniyete teslim ettiği mesajlarda Mustafa A.'nın "Sizin canınızı alırım” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararını ihlal, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla işlem yapılan Mustafa A., ilk ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son olarak savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınan Mustafa A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına karar vererek tekrar serbest bıraktı.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi