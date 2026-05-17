Ilgın’dan çifte zafer geldi

Konya altyapı voleybolunda başarılı performansıyla dikkat çeken Ilgın Uğur Spor Kulübü, hafta sonu oynanan karşılaşmalarda hem Midi Kızlar hem de Mini Kızlar kategorilerinde rakiplerini set vermeden mağlup etti. İlçeyi gururlandıran genç sporcular, sahadaki üstün oyunlarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.
MİDİ KIZLAR RAKİBİNE ŞANS TANIMADI
Günün ilk karşılaşmasında Esentepe Koleji ile karşı karşıya gelen Ilgın Uğur Spor Midi Kız Takımı, mücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. Hücumdaki etkili performansı ve savunmadaki disiplinli görüntüsüyle dikkat çeken ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
MİNİ KIZLARDAN FARKLI GALİBİYET
Mini Kızlar kategorisinde ise Ilgın temsilcisi, Fenerbahçe Spor Okulu karşısında parkede yer aldı. Karşılaşmaya istekli başlayan minik sporcular, sergiledikleri başarılı oyunla rakibine üstünlük kurdu. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan Ilgın Uğur Spor, altyapıdaki iddiasını bir kez daha gösterdi.
KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI
Karşılaşmaların ardından kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada sporcular ve teknik ekip tebrik edilirken, destek veren ailelere ve Ilgın halkına teşekkür edildi. Açıklamada, "Ilgın Uğur Spor olarak altyapıda başarılarımızı sürdürmek ve bunu kalıcı hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Alınan başarılı sonuçlarla Ilgın'ın genç voleybolcuları, gelecek organizasyonlar öncesinde de umut vermeye devam etti.
(Cumali Özer)