Konya’da öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Ilgın ilçesi Göstere Mahallesi yakınlarında öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre okul servisi ile yolcu minibüsü henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumu iyi
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
