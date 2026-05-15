Konya merkezli 9 ilde 204 milyon liralık vurgun: 10 tutuklama

Konya merkezli 9 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin yurt dışındaki müzayede evlerine sattıkları eserler karşılığında Türkiye’ye yaklaşık 204 milyon lira para aktardığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ederek uluslararası boyutta tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şebekeyi deşifre etti.

Yapılan kapsamlı çalışmalarda; ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirket ile 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu şahıslar tarafından Türkiye'deki şebeke üyelerine yüklü miktarda para transferi gerçekleştirildiği saptandı.

204 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

İncelemelerde, yurt dışından şüphelilerin hesaplarına güncel kurla yaklaşık 204 milyon TL gönderildiği tespit edildi. Şüphelilerin tarihi eser satışından elde ettikleri bu gelirin bir kısmını, yurt içinde daha önceden 'Tarihi Eser Kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan şahıslara dağıttıkları belirlendi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen 31 şüpheliden 4'ünün yurt dışında olduğu anlaşıldı. Türkiye'de bulunan 27 şüphelinin yakalanması için Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan şafak baskınlarında 27 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sürecinde ve ara yakalamalarda yapılan aramalarda; 417 adet sikke, 154 adet tarihi eser niteliğinde obje, 3 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 10 adet dedektör, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 67 adet fişek ele geçirildi.

Emniyete götürülen 27 şüpheliden 11'i, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kalırken 10 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

