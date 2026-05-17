Kavga ihbarına giden iki polis şehit oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki iş merkezinde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ancak gruptan bir kişi, olay yerindeki sivil asayiş ekiplerine ateş açtı. Ağır yaralanan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu.
Adrese takviye ekip yönlendirildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine çatışma çıktı. Zanlı, çatışmada hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından "Milletimizin başı sağ olsun” mesajıyla şehit polislerin fotoğraflarını paylaştı.
Bakan Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun.”
Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) May 17, 2026
