Anadolu’nun lezzet mirası Türk Mutfağı haftası Konya’da başlıyor

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da Türk mutfağının zengin kültürel mirasını tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenecek "Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri, 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek. "Bir Sofrada Miras” temasıyla düzenlenecek etkinliklere Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi ev sahipliği yapacak.

Konya Valisi İbrahim Akın'ın davetiyle gerçekleştirilecek program kapsamında gün boyu kültürel ve gastronomik etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. Etkinlikler sabah saatlerinde Mevlana Türbesi ziyareti ve Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nde düzenlenecek "Tuz Alma Merasimi” ile başlayacak.

Konya Valiliği öncülüğünde ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilecek kutlama etkinliklerinde; mehteran gösterileri, kazan açma merasimi, halk oyunları gösterileri, konserler, sergi açılışları, yarışmalar, workshoplar ve stant ziyaretleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Konya'ya özgü kültürel değerlerin tanıtılacağı etkinliklerde ziyaretçilere çeşitli ikramlar sunulacak.

Günün dikkat çeken etkinlikleri arasında Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Tuğba Sevinç'in vereceği "Gönülden Sofraya Ezgiler” konseri ile "Türk Mutfağında Konya” başlıklı panel yer alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler, Meram, Karatay, Selçuklu ve Ilgın Belediyeleri, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve gastronomi alanında faaliyet yürüten firmaların katkılarıyla düzenlenecek etkinliklerin, Türk mutfağının tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırması hedefleniyor. 

Konya'da Türk Mutfağı Haftası Kutlama Programı Belli Oldu

Kültür ve gastronomi mirasımızın en önemli köşe taşlarından biri olan Türk Mutfağının tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Konya'da düzenlenecek "Türk Mutfağı Haftası” etkinliklerinin program akışı ise şöyle;

Saat:10.00 Mevlana Türbesi Ziyareti
Saat:10.40 "Tuz Alma Merasimi” Ateşbaz-ı Veli Türbesi
Saat:14.00 Mehteran Takımı Gösterisi (Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi)
Saat:14.15 Kazan Açma Merasimi
Saat:14.30 Sergi Açılışları
Saat:14.40 Halk Oyunları Gösterisi (Ilgın Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu)
Saat:14.50 Açılış Konuşmaları (Protokol)
Saat:15.10 Ödül Töreni
Saat:15.30 Stant Ziyaretleri ve İkramlar
Saat:15.40 Dombay Halk Oyunları Gösterisi (Başhöyük Kuzey Kafkasya Karaçay Malkar Derneği)
Saat:16.00 Konya Baranası (İl Kültür Müdürlüğü ve Meram Belediyesi)
Saat:16.45 "Gönülden Sofraya Ezgiler” Konseri (Tuğba Sevinç Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği 
                   Korosu Sanatçısı)
Saat:17.45 Halk Oyunları Gösterisi (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)
Saat:18.00 "Ciğerden Türküler” Konseri (Ciğerci Fatih)
Saat:18.30 "Lezzetli Türküler” Konseri (Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K. Müzik Eğitimi Bölümü) 
Saat:19.15 "Konya Modern Folk Müziği” Konseri (Konya Büyükşehir Belediyesi) 
Saat:20.00 Panel: "Türk Mutfağında Konya” (Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
                   KOGAT) 
Saat:22.00 Kapanış

(Bekir Turan)

