Konya’daki okulda yaşanan korkunç olay! 10 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetmişti: YENİ GELİŞME

Konya'nın Konya Selçuklu ilçesinde yaşayan Yusuf Taşkın, geçen yıl 28 Mayıs'ta okulda yaşanan olay sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre öğretmenin sınıfta bulunmadığı sırada sınıf arkadaşı M.İ.Ç. (10), Yusuf'un boğazını sıktı. Nefessiz kalan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 

OKUL YÖNETİMİ HAKKINDA YENİ GELİŞME

Olay sonrası yürütülen idari süreçte, Selçuklu Kaymakamlığı sınıf öğretmeni ve aynı zamanda kat nöbetçisi olan Adıgüzel A. hakkında soruşturma izni verdi. Ancak okul müdürü Şah Hüseyin P. ile nöbetçi müdür yardımcısı Cemil E. hakkında ilk etapta soruşturma izni çıkmadı.

Bunun üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Taşkın ailesinin avukatlarının itirazı sonrası Konya Bölge İdare Mahkemesi, müdür ve müdür yardımcısı hakkında da soruşturma izni verilmesine karar verdi.

SAVCILIK KARARINI AÇIKLADI

Başlatılan savcılık soruşturmasının ardından okul müdürü Şah Hüseyin P. ile müdür yardımcısı Cemil E. hakkında görevlerini ihmal ettiklerine dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle "kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi.

Kararda, sınıf öğretmeni Adıgüzel A.'nın ders bitim saati 12.10 olmasına rağmen saat 11.58'de herhangi bir yöneticiye bilgi vermeden okuldan ayrıldığı, yaklaşık 12.12'de yeniden okul binasına döndüğü belirtildi. Öğretmenin, nöbet görevine rağmen yönetmelik ve talimatlara aykırı davrandığı ifade edildi.

Ayrıca olayın yaşandığı süre boyunca öğrencileri kontrol etmediği, Yusuf'un ölümle sonuçlanan durumunu ise müdür yardımcısı K.A.'dan öğrendiği kaydedildi. Bu nedenle öğretmenin "görevi kötüye kullanma” suçunu işlediği değerlendirildi.

ÖĞRETMENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adıgüzel A. ifadesinde, öğrencilere mezuniyet hediyesi olarak tatlı almak amacıyla dersin bitmesine yaklaşık 10 dakika kala sınıftan ayrıldığını söyledi. Ayrılmadan önce nöbetçi müdür yardımcısına bilgi vermediğini belirten öğretmen, "Dersin bitimine az kaldığı için bir sorun yaşanmayacağını düşündüm” dedi.

Öğretmen hakkındaki soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

