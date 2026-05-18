Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yenileri eklenmezse ağır cezalar gelebilir

Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca araçlarda bulundurulması zorunlu olan ekipmanlar listesi güncellendi. Buna göre yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve araçlarda kullanılan çeşitli ampuller de zorunlu ekipmanlar arasına dahil edildi.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Her gün binlerce sürücü direksiyon başına geçiyor ancak çoğu araçta hayati öneme sahip ekipmanlar ya eksik ya da hiç bulunmuyor.

AĞIR CEZALAR GELEBİLİR

Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Araçlarda bulunması zorunlu ekipman listesi genişletilirken, eksik malzemelerin, hem araç muayenesinde ağır kusur sayılacağı hem de para cezasına neden olabileceği belirtildi.

Üstelik artık sadece yangın tüpü ve reflektör yeterli olmayacak.

ZORUNLU EKİPMAN LİSTESİ GENİŞLEDİ

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanlarına yenileri eklendi.

Yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve araçlarda kullanılan çeşitli ampuller de zorunlu ekipmanlar arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra stepne veya lastik şişirme aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko gibi ekipmanların da araçta bulundurulması gerekiyor.

Yeni yönetmelikle birlikte bazı sürücüler araçlarında eksik ekipman bulunduğunu ifade etti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, yola çıkmadan önce yalnızca yakıt kontrolünün değil, güvenlik ekipmanlarının da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Özellikle yaz aylarında araç yangınlarının yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür durumlarda kutup başlarının sökülmesi veya cam kırılması gibi müdahalelerde tornavida ve benzeri ekipmanların büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Tornavidanın aynı zamanda araç ampullerinin değiştirilmesinde de gerekli ekipmanlardan biri olduğu ifade ediliyor.

EKSİK EKİPMANA PARA CEZASI UYGULANACAK

Araçlarda bulunması gereken ekipmanların eksik olması, araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilebilecek.

Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 lira para cezası uygulanabilecek.

