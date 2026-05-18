GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,580 TL
EURO
53,032 TL
STERLİN
60,972 TL
GRAM
6.662 TL
ÇEYREK
10.948 TL
YARIM
21.695 TL
CUMHURİYET
43.123 TL
GÜNCEL Haberleri

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yenileri eklenmezse ağır cezalar gelebilir

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yenileri eklenmezse ağır cezalar gelebilir
Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca araçlarda bulundurulması zorunlu olan ekipmanlar listesi güncellendi. Buna göre yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve araçlarda kullanılan çeşitli ampuller de zorunlu ekipmanlar arasına dahil edildi.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Her gün binlerce sürücü direksiyon başına geçiyor ancak çoğu araçta hayati öneme sahip ekipmanlar ya eksik ya da hiç bulunmuyor.

AĞIR CEZALAR GELEBİLİR

Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Araçlarda bulunması zorunlu ekipman listesi genişletilirken, eksik malzemelerin, hem araç muayenesinde ağır kusur sayılacağı hem de para cezasına neden olabileceği belirtildi.

Üstelik artık sadece yangın tüpü ve reflektör yeterli olmayacak.

ZORUNLU EKİPMAN LİSTESİ GENİŞLEDİ

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanlarına yenileri eklendi.

Yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve araçlarda kullanılan çeşitli ampuller de zorunlu ekipmanlar arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra stepne veya lastik şişirme aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko gibi ekipmanların da araçta bulundurulması gerekiyor.

Yeni yönetmelikle birlikte bazı sürücüler araçlarında eksik ekipman bulunduğunu ifade etti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, yola çıkmadan önce yalnızca yakıt kontrolünün değil, güvenlik ekipmanlarının da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Özellikle yaz aylarında araç yangınlarının yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür durumlarda kutup başlarının sökülmesi veya cam kırılması gibi müdahalelerde tornavida ve benzeri ekipmanların büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Tornavidanın aynı zamanda araç ampullerinin değiştirilmesinde de gerekli ekipmanlardan biri olduğu ifade ediliyor.

EKSİK EKİPMANA PARA CEZASI UYGULANACAK

Araçlarda bulunması gereken ekipmanların eksik olması, araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilebilecek.

Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 lira para cezası uygulanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER