Konya YHT Garı’nda büyük dönüşüm! Yeni proje duyuruldu
Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu YHT Gar Bölgesi’nde şehrin gelişen raylı sistem hatlarında, vatandaşların ulaşım aksları arasında yer altından ve yer üstünden kolaylıkla geçişini sağlayacak aktarma noktası inşa ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya’mızda gelişen raylı sistem ağlarımızda ulaşım aksları arasında erişilebilirliği artırmak adına Selçuklu YHT Gar Bölgesinde önemli bir transfer merkezi oluşturuyoruz. Bu merkez, hem mevcut hem de planlanan raylı sistem hatlarımızın erişilebilirliğini artıracak güçlü bir yapıya sahip olacak. Banliyö Hattı’mızın Selçuklu YHT Gar İstasyonu’na bağlantısını sağlayarak yolcularımızın hem YHT hattına hem de Banliyö Hattı’na kesintisiz şekilde aktarma yapabilmesini kolaylaştıracağız. Yapım ihalesine çıktığımız Barış Caddesi Tramvay Hattı’nın son durağını da bu bölgede konumlandırıyoruz” dedi. Yapımı planlanan metro hattı ile Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi Tramvay Hattı’nın da aynı bölgede yer altındaki tünellerle birbirine bağlanacağını kaydeden Başkan Altay, aynı bölgede otobüsler için de bir transfer merkezi planladıklarını vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelişen raylı sistem hatlarında, vatandaşların ulaşım aksları arasında kolaylıkla geçişini sağlamak amacıyla Selçuklu Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar Bölgesi'nde transfer merkezi inşa ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da ulaşım altyapısını daha modern, güçlü ve entegre bir yapıya kavuşturmak amacıyla önemli yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Konya'da raylı sistem yatırımlarını bütüncül bir anlayışla planladıklarını aktaran Başkan Altay, bu kapsamda vatandaşların farklı ulaşım aksları arasında hızlı, konforlu ve kesintisiz şekilde geçiş yapabilmesini hedeflediklerini söyledi.

"YOLCULARIMIZIN HEM YHT HATTINA HEM DE BANLİYÖ HATTI'NA KESİNTİSİZ ŞEKİLDE AKTARMINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ”

Başkan Altay, yapımı devam eden Selçuklu YHT-Banliyö Hattı Transfer Merkezi'nin şehir içi ulaşım açısından stratejik merkezlerden biri olacağını vurgulayarak, "Konya'mızda gelişen raylı sistem ağlarımızda ulaşım aksları arasında erişilebilirliği artırmak adına Selçuklu YHT Gar Bölgesinde önemli bir transfer merkezi oluşturuyoruz. Bu merkez, hem mevcut hem de planlanan raylı sistem hatlarımızın erişilebilirliğini artıracak güçlü bir yapıya sahip olacak” dedi.

Yapımı planlanan metro hattı ile Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi Tramvay Hattı'nın yer altındaki tünellerle birbirine bağlanacağını dile getiren Başkan Altay, "Mevcutta yapımı devam eden Banliyö Hattı'mızın da Selçuklu YHT Gar İstasyonu'na bağlantısını sağlayarak yolcularımızın hem YHT hattına hem de Banliyö Hattı'na kesintisiz şekilde aktarma yapabilmesini kolaylaştıracağız. Aynı şekilde YHT ve Banliyö Hattı'nı kullanan vatandaşlarımız da bu aktarma merkezi sayesinde şehir içi toplu ulaşıma rahatlıkla erişebilecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Barış Caddesi Tramvay Hattı'nın son istasyonunun da bu bölgede yer alacağını belirterek, "Yapım ihalesine çıktığımız Barış Caddesi Tramvay Hattı'nın son durağını da bu bölgede konumlandırıyoruz. Böylece şehrimizin farklı noktaları arasında daha güçlü ulaşım bağlantıları kurarak vatandaşlarımıza daha erişilebilir bir ulaşım imkânı sunacağız” diye konuştu.

OTOBÜSLER İÇİN DE TRANSFER MERKEZİ YAPILACAK

Başkan Altay, aynı bölgede raylı sistem dışında otobüsler için de bir transfer merkezi planladıklarını vurgulayarak, yapılan çalışmalarla Selçuklu YHT Gar'ın şehir için komple bir transfer merkezi haline geleceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

