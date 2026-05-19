Konya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Konya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması ile başladı. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele gönülden gönüle ulaşmasının 107. yıl dönümü olduğunu söyledi.

Çintimar'ın konuşmasının ardından milli halterci Aysel Özkan tarafından sporcu andı okundu. Daha sonrasında etkinlikler öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sergilenmesi ile son buldu.

Etkinliklere, protokol mensupları, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

