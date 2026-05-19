GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,607 TL
EURO
53,021 TL
STERLİN
61,410 TL
GRAM
6.674 TL
ÇEYREK
10.967 TL
YARIM
21.733 TL
CUMHURİYET
43.199 TL
KONYA Haberleri

Konya’da hasat mesaisi başladı! Kilosu 130 TL’ye kadar çıkıyor

Konya’da hasat mesaisi başladı! Kilosu 130 TL’ye kadar çıkıyor

Konya'nın Hadim ilçesinde çilek hasadı başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara girerken, bölgenin kendine özgü aromasıyla öne çıkan Hadim çileği de yeni sezonla birlikte tezgâhlarda yerini almaya hazırlanıyor.

Lezzetiyle dikkat çekiyor

Yüksek rakımı, temiz havası ve doğal üretim koşulları sayesinde lezzetiyle dikkat çeken Hadim çileği, yoğun ilgi görüyor. Özellikle kokusu, parlak rengi ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan ürün, hem Konya merkezde hem de çevre illerde tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Yoğun hasat dönemi başladı

Bölgedeki üretim alanlarında başlayan hasatla birlikte hareketlilik artarken, çilek toplama işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Sabah saatlerinde toplanan ürünler, kısa sürede kasalanarak satış noktalarına gönderiliyor.

Fiyatı değişiyor!

Hasat edilen çileğin tarladaki kilogram fiyatı kaliteye göre 100 TL ile 130 TL arasında değişiyor. Ürünün büyüklüğü, rengi ve dayanıklılığı fiyatlarda belirleyici olurken, özellikle kaliteli ürünler yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER