Konya’da hasat mesaisi başladı! Kilosu 130 TL’ye kadar çıkıyor

Konya'nın Hadim ilçesinde çilek hasadı başladı.
Havaların ısınmasıyla birlikte üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara girerken, bölgenin kendine özgü aromasıyla öne çıkan Hadim çileği de yeni sezonla birlikte tezgâhlarda yerini almaya hazırlanıyor.
Lezzetiyle dikkat çekiyor
Yüksek rakımı, temiz havası ve doğal üretim koşulları sayesinde lezzetiyle dikkat çeken Hadim çileği, yoğun ilgi görüyor. Özellikle kokusu, parlak rengi ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan ürün, hem Konya merkezde hem de çevre illerde tüketiciler tarafından tercih ediliyor.
Yoğun hasat dönemi başladı
Bölgedeki üretim alanlarında başlayan hasatla birlikte hareketlilik artarken, çilek toplama işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Sabah saatlerinde toplanan ürünler, kısa sürede kasalanarak satış noktalarına gönderiliyor.
Fiyatı değişiyor!
Hasat edilen çileğin tarladaki kilogram fiyatı kaliteye göre 100 TL ile 130 TL arasında değişiyor. Ürünün büyüklüğü, rengi ve dayanıklılığı fiyatlarda belirleyici olurken, özellikle kaliteli ürünler yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.
Kaynak: Haber Merkezi