Konya’da sürücülere kritik uyarı! Bu yolları kullanacaklar dikkat: Trafiğe kapanacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, şehir genelinde gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda yol daraltma ve yol kapama uygulanacağı duyuruldu.
Açıklamaya göre, Yeni İstanbul Caddesi Polis Evi önü otogar istikametinde 19-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 23.00 ile 06.00 arasında yol bakım çalışması nedeniyle yol daraltma yapılacak.
Yetkililer, bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Sivaslı Ali Kemal Caddesi de trafiğe kapanacak
Öte yandan, Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde Aziz Mahmud Hüdai Caddesi ile Meram Yeni Yol istikameti arasında kalan bölümde de çalışma gerçekleştirilecek.
19-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 23.00 ile 07.00 arasında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu güzergahın araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Sürücülere alternatif güzergah uyarısı
Yetkililer, çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini isterken, yoğunluk yaşanmaması adına alternatif güzergahların kullanılmasının önem taşıdığını belirtti.
