Hangi durumda bir futbolcunun kendi kalesine attığı gol sayılmaz?

Taç atışı doğrudan kaleye girerse gol sayılmaz.

​Futbol kurallarına göre (IFAB Kural 15), taç atışından doğrudan (topa başka hiçbir oyuncu dokunmadan) gol atılamaz. Bu kural hem rakip kale hem de kendi kalesi için geçerlidir.

​Eğer bir futbolcu taç atışını doğrudan kendi kalesine doğru fırlatır ve top kimseye değmeden kaleye girerse:

​Gol geçersiz sayılır.

​Oyun, rakip takım lehine bir köşe vuruşu (korner) ile yeniden başlar.

​Diğer Seçenekler Neden Gol Sayılır?

​Kaleci topu elle kendi kalesine atarsa: Top oyundadır ve kalecinin kendi kalesine bilerek ya da hata ile elle attığı top geçerli bir gol (kendi kalesine gol) sayılır.

​Defans oyuncusu geri pas verirse: Eğer defans oyuncusunun ayağıyla veya kafasıyla kalecisine verdiği geri pas, kaleciyi geçip doğrudan ağlarla buluşursa bu geçerli bir goldür.

​Serbest vuruş doğrudan kendi kalesine girerse: Eğer bir takım kendi lehine verilen bir serbest vuruşu (direkt veya endirekt) doğrudan kendi kalesine vurursa gol sayılmaz, rakibe korner verilir. Ancak soruda "Serbest vuruş doğrudan..." ifadesi yarım kalmıştır ve taç atışı kuralı her zaman en kesin, değişmez "kendi kalesine gol sayılmama" kuralıdır.

