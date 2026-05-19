GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,765 TL
EURO
53,198 TL
STERLİN
61,581 TL
GRAM
6.686 TL
ÇEYREK
10.987 TL
YARIM
21.773 TL
CUMHURİYET
43.279 TL
YAŞAM Haberleri

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, önce “Makbûl“ sonra “Maktûl“ olarak anılan sadrazam kimdir?

- Güncelleme Tarihi:

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, önce “Makbûl“ sonra “Maktûl“ olarak anılan sadrazam kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman döneminde önce "Makbûl" (beğenilen, makama kabul edilen) sonra ise "Maktûl" (öldürülmüş) olarak anılan sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'dır (Frenk İbrahim Paşa olarak da bilinir).

​Kanuni Sultan Süleyman ile olan çok yakın dostluğu ve saraydaki hızlı yükselişi nedeniyle kendisine "Makbûl İbrahim Paşa" unvanı verilmiştir. Ancak yıllar içinde gücünün zirvesine ulaşması, saray içi güç dengeleri (özellikle Hürrem Sultan ile olan çekişmeleri) ve iddialara göre kendisini sultanla eş değer gören "Serasker Sultan" unvanını kullanması gibi sebeplerle gözden düşmüştür.

​15 Mart 1536 gecesi iftar için çağrıldığı sarayda boğdurularak idam edilmiş, bu olaydan sonra adı tarihe "Maktûl İbrahim Paşa" olarak geçmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER