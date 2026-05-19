Kanuni Sultan Süleyman döneminde, önce “Makbûl“ sonra “Maktûl“ olarak anılan sadrazam kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman döneminde önce "Makbûl" (beğenilen, makama kabul edilen) sonra ise "Maktûl" (öldürülmüş) olarak anılan sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'dır (Frenk İbrahim Paşa olarak da bilinir).

​Kanuni Sultan Süleyman ile olan çok yakın dostluğu ve saraydaki hızlı yükselişi nedeniyle kendisine "Makbûl İbrahim Paşa" unvanı verilmiştir. Ancak yıllar içinde gücünün zirvesine ulaşması, saray içi güç dengeleri (özellikle Hürrem Sultan ile olan çekişmeleri) ve iddialara göre kendisini sultanla eş değer gören "Serasker Sultan" unvanını kullanması gibi sebeplerle gözden düşmüştür.

​15 Mart 1536 gecesi iftar için çağrıldığı sarayda boğdurularak idam edilmiş, bu olaydan sonra adı tarihe "Maktûl İbrahim Paşa" olarak geçmiştir.

