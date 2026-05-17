Karayolları standart trafik işaret levhaları arasında hangi anlama gelen bir işaret bulunmamaktadır?
Karayolları Genel Müdürlüğü standart trafik işaret levhaları kataloğunda "Kaykay giremez" anlamına gelen bir işaret bulunmamaktadır.
Trafik tanzim işaretleri (kırmızı halka içindeki yasak sembolleri) arasında diğer üç araç için resmi levhalar mevcutken, kaykay yasal olarak "karayolu taşıtı" sınıfında kabul edilmediğinden ve kaldırımlarda/yaya alanlarında kullanılması gerektiğinden dolayı karayolları için standart bir "Kaykay Giremez" levhası üretilmemiştir.
Bahsi geçen diğer işaretlerin resmi karşılıkları ise şunlardır:
At arabası giremez: TT-19 numaralı levha (Kırmızı halka içinde at arabası görseli bulunur).
El arabası giremez: TT-21 numaralı levha (Kırmızı halka içinde el arabası iten insan görseli bulunur).
Motorlu bisiklet (Moped) giremez: TT-13 numaralı levha (Kırmızı halka içinde motorlu bisiklet görseli bulunur).
