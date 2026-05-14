Konya’da namaz vakti ve ezan saatleri | 14 Mayıs 2026 Perşembe

Her gün milyonlarca vatandaş tarafından günlük olarak takip edilen namaz vakitleri belli oldu. Peki, Konya sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte detaylar...

Namaz vakitleri, güneşin hareketleri ve bulunulan coğrafi konuma göre hesaplanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan vakitler ise Türkiye'deki tüm iller için her gün düzenli olarak güncelleniyor.

İmsak vakti, sabah namazının başladığı zamanı belirtirken güneşin doğmasıyla birlikte bu vakit sona eriyor. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının saatleri de güneşin gökyüzündeki konumuna bağlı olarak farklı zaman dilimlerinde eda ediliyor. İşte Konya'da ezan vakitleri...

Konya sabah ezanı saat kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Konya'da bugün ilk ezan sabah ezanı ile 04.34'te okundu.

Konya öğle ezanı kaçta okunuyor?

Konya'da gün ortası öğle ezanının okunmasıyla tamamlanacak. Konya'da öğle ezanı 12:51'de okunacak.

Konya ikindi ezanı saat kaçta okunuyor?

Mevlana Şehri Konya'da ikindi ezanı 16:41'de okunacak.

Konya akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Konya'da akşam ezanı 19:59'da okunacak.

Konya'da yatsı ezanı saat kaçta okunuyor?

Günün son vakit namazı olan yatsı namazı ise Konya'da 21:29'da okunacak.

