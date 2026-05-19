İnsanoğlu şimdiye kadar Dünya’dan kaç kilometre uzaklaşmıştır?

İnsanoğlunun Dünya'dan bugüne kadar uzaklaştığı en büyük mesafe tam olarak 406.773 kilometredir.

​Bu tarihi rekor, çok yakın bir zamanda, 6 Nisan 2026 tarihinde NASA'nın Artemis II göreviyle kırılmıştır. Orion uzay aracı içinde Ay'ın arkasından (karanlık yüzünden) geçiş yapan astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen, insanlı uzay uçuşları tarihindeki en uzak noktaya ulaşarak insanlığın ayak izini biraz daha ileriye taşımıştır.

​Bu görevden önce rekor, 56 yıl boyunca Nisan 1970'teki efsanevi Apollo 13 görevine aitti. Apollo 13 mürettebatı, yaşadıkları arıza nedeniyle Ay'ın etrafından dolanıp geri dönmek zorunda kaldıklarında Dünya'dan 400.171 kilometre uzaklaşmıştı. Artemis II mürettebatı, Ay'ın yörünge konumunun da verdiği etkiyle bu rekoru yaklaşık 6.602 kilometre daha geliştirmiş oldu.

​Küçük bir not: Eğer insan yapımı araçları kastediyorsak, insanoğlunun gönderdiği ve şu an bizden en uzak olan nesne, yıldızlararası uzayda yol alan ve Dünya'dan yaklaşık 24 milyar kilometre uzakta bulunan Voyager 1 sondasıdır. Ancak içinde bir insanın bulunduğu, yani biyolojik olarak ulaştığımız en uzak sınır şimdilik 406.773 kilometredir.

