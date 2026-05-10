Konya’da uzun yıllar görev yapmıştı! Kariyerinde yeni dönem başladı

Uzun yıllar boyunca Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde il müdürü olarak görev yapan Murat Mustafa Yavuz’un, Kocaeli İŞKUR İl Müdürlüğü görevine atandığı öğrenildi.
Kamu yönetimindeki deneyimiyle bilinen Yavuz'un, yeni görevinde istihdam politikaları ve iş gücü piyasasına yönelik çalışmalara katkı sunması bekleniyor.
Konya'daki Görev Süreciyle Dikkat Çekti
2014 yılından bu yana Konya'da SGK İl Müdürü olarak görev yapan Yavuz, görev süresi boyunca sosyal güvenlik hizmetlerinde yürütülen çalışmalarla öne çıktı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı, kurumlar arası koordinasyon ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarıyla dikkat çeken Yavuz, kentte uzun süre kamu yönetiminin önemli isimlerinden biri oldu.
Karaman doğumlu olan Murat Mustafa Yavuz, eğitim hayatını Kocaeli Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi bünyesinde tamamladı. Kamu kariyerine SGK çatısı altında başlayan Yavuz, farklı kademelerde çeşitli görevlerde bulundu.
Balıkesir ve Konya'nın Ardından Kocaeli
Daha önce Balıkesir ve Konya'da yöneticilik görevleri üstlenen Yavuz, son atamayla birlikte kariyerine Kocaeli'de devam edecek. Yeni görev döneminde özellikle istihdam, iş gücü planlaması ve mesleki yönlendirme alanlarında çalışmalar yürütmesi bekleniyor.
