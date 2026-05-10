Konyalı isme önemli görev! Resmi Gazete’de yayımlandı

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararı, Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, görev süresi ocak ayında sona eren Erhan Çetinkaya'nın yerine Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine Mehmet Arabacı getirildi.
Aslen Konya Beyşehirli gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Mehmet Arabacı, 1977 yılında Fransa'nın Bordeaux kentinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından 1996 yılında Konya Meram Muhittin Güzelkılınç Lisesi'nden mezun oldu.
Üniversite eğitimini ise 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamladı.
Maliye Kariyerine Hesap Uzmanı Olarak Başladı
Mezuniyetinin ardından açılan sınavı kazanarak Hesap Uzman Yardımcılığı görevine başlayan Arabacı, 2001-2004 yılları arasında hesap uzman yardımcısı, 2004-2007 yılları arasında ise hesap uzmanı olarak görev yaptı.
2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevlendirilen Arabacı, bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü.
2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması” alanında araştırma, inceleme ve staj çalışmaları gerçekleştiren Arabacı, 2010-2011 yıllarında Illinois Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Görevleri
Yurt dışındaki eğitiminin ardından 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı olarak görevlendirilen Arabacı, 2012 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atandı.
2012-2014 yılları arasında bu görevi sürdüren Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak göreve başladı.
2014-2019 yılları arasında Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yapan Arabacı, 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Arabacı, son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Öte yandan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı görevine İbrahim Ömer Gönül atanırken, kurul üyeliğine ise Abdi Serdar Üstünsalih getirildi.
İngilizce bildiği belirtilen Mehmet Arabacı'nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi