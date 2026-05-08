Konya’da bugün vefat edenler 08 Mayıs 2026 Cuma

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|GÖKTUĞ KEŞGİL
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SELÇUKLU
30.03.2024
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|MUSTAFA SOYCAN
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KONYA
17.11.1969
|SEYİT ŞEHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|SALİH ÖMER COŞGUN
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MERAM
18.01.2012
|KARAASLAN MEZARLIĞI
|ARİF ÇAKAR
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KONYA
02.06.1957
|YAZIR MEZARLIĞI
|MELİKE ÖZKAN
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SARAYÖNÜ
9.09.1994
|YAZIR MEZARLIĞI
|ŞÜKRÜ TOSUN
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SÖĞÜT
18.05.1943
|ALAKOVA YENİ (BÜYÜK) 1 MEZARLIK
|BEBEK YİĞİTALP
|07.05.2026
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|ABDULLAH DİNÇER DİNÇ
|
KONYA
07.05.1966
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|KAMİLE ÖZKUL
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KADINHANI
10.06.1937
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|MEHMET ÇELİK
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HABİLLER
01.01.1942
|TEKKE MEZARLIĞI
|AYŞE YILMAZ
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DERBENT
06.04.1941
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|RABİA ARI
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GAFERİYAT
01.12.1951
|MUSALLA MEZARLIĞI
|BEBEK ADIGÜZEL
|08.05.2026
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TEKKE MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi