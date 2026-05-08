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Konya’da bugün vefat edenler 08 Mayıs 2026 Cuma

Konya’da bugün vefat edenler 08 Mayıs 2026 Cuma
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 08 Mayıs 2026 Cuma günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
GÖKTUĞ KEŞGİL

SELÇUKLU

30.03.2024

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
MUSTAFA SOYCAN

KONYA

17.11.1969

 SEYİT ŞEHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
SALİH ÖMER COŞGUN

MERAM

18.01.2012

 KARAASLAN MEZARLIĞI
ARİF ÇAKAR

KONYA

02.06.1957

 YAZIR MEZARLIĞI
MELİKE ÖZKAN

SARAYÖNÜ

9.09.1994

 YAZIR MEZARLIĞI
ŞÜKRÜ TOSUN

SÖĞÜT

18.05.1943

 ALAKOVA YENİ (BÜYÜK) 1 MEZARLIK
BEBEK YİĞİTALP 07.05.2026 ARAPLAR MEZARLIĞI
ABDULLAH DİNÇER DİNÇ

KONYA

07.05.1966

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
KAMİLE ÖZKUL

KADINHANI

10.06.1937

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
MEHMET ÇELİK

HABİLLER

01.01.1942

 TEKKE MEZARLIĞI
AYŞE YILMAZ

DERBENT

06.04.1941

 ÜÇLER MEZARLIĞI
RABİA ARI

GAFERİYAT

01.12.1951

 MUSALLA MEZARLIĞI
BEBEK ADIGÜZEL 08.05.2026

TEKKE MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Kaynak: Haber Merkezi

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