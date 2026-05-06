Anneler Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar bu özel günün tarihini araştırmaya başladı. Her yıl mayıs ayında kutlanan ve annelere duyulan sevginin sembolü olan Anneler Günü için hazırlıklar şimdiden hız kazandı. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü’ne kaç gün kaldı? İşte detaylar...

Mayıs ayına giirlmesiyle birlikte Anneler Günü'nün hangi tarihe denk geldiği en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? İşte detaylar... 2026 Anneler Günü ne zaman? 2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Anneler Günü'ne özel hediye önerileri Kişiselleştirilmiş fotoğraf albümü: Dijital fotoğrafları fiziksel bir "Anı Kitabı" haline getirmek, nostaljik ve duygusal bir değer taşır.E-Kitap Okuyucu: Kitap okumayı seven anneler için binlerce eseri yanında taşıma kolaylığı sağlar. Akıllı saat veya bileklik: Sağlık verilerini takip etmeyi seven, aktif anneler için ideal.Bahçe/Balkon Seti: Bitkilerle uğraşmayı seviyorsa şık saksılar, nadir bulunan bir iç mekan bitkisi veya bahçe bakım seti. Tasarım ev tekstili: El dokuması bir şal, şık bir masa örtüsü veya keten nevresim takımları. Mum ve oda kokusu: Sakinleştirici etkisi olan lavanta, yasemin veya sandal ağacı notalarına sahip şık tasarımlı ürünler. Şık takı seti: İsim baş harfi yazılı kolyeler veya minimal tasarımlı küpeler. Kaynak: Haber Merkezi

