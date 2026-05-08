Çalıntı motosikletle kaçan şüpheliye 550 bin lira ceza kesildi
İstanbul Ataşehir’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, takip sonucu yakalandı. Motosikletin çalıntı olduğu belirlenirken, sürücüye 550 bin lira para cezası kesildi.
Polis ekipleri, saat 02.00 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu bağlantı yolunda, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete ‘dur' ihtarında bulundu.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin telsizle durumu bildirmesi üzerine motosikletin kaçış güzergahında önlem alındı. Uzun süren takip sonucu motosiklet, Sancaktepe'de durduruldu.
İsminin M.E.K. olduğu belirlenen sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, sürücüye toplam 550 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.
