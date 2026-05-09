SAHA 2026’da 8 milyar dolarlık sözleşme imzalandı

Türk savunma sanayiinin geldiği son noktayı gözler önüne seren SAHA 2026, 150 binden fazla ziyaretçi, 75’i aşkın ülke delegasyonu ve yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat sözleşmesiyle tamamlandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sona erdi.

Fuarın kapanış toplantısı, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, fuarın sektöre katkıları ve ulaşılan istatistikler paylaşıldı.

Murat İkinci, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun bu yıl rekorlara imza attığını belirterek, fuara gösterilen yoğun ilgiye dikkati çekti.

SAHA 2026'nın 400 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirildiğini aktaran İkinci, "150 binden fazla ziyaretçimiz, şu anda da bu sayı artmaya devam ediyor, SAHA 2026'yı ziyaret etti. Bununla beraber yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat projesinin de imzası gerçekleştirildi. Bu bir önceki SAHA fuarından çok daha yüksek bir rakam. Aslında Türk savunma sanayiinin ivmesini, gelişimini ve yurt dışından olan ilginin de en bariz göstergelerinden bir tanesi. Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirmiş olduğumuz SAHA 2026'da 75'ten fazla ülkenin delegasyonunu misafir ettik." ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayii firmaları tarafından 200'den fazla yeni ürünün tanıtımının yapılmasının fuarın en önemli başarı unsurlarından biri olduğunu vurgulayan İkinci, organizasyonun Türk sanayiinin motivasyonu yüksek ve inovatif yapısını uluslararası alanda kanıtladığını kaydetti.

"Ambargo uygulayan ülkeler işbirliği için SAHA'daydı"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da bugüne kadarki en yüksek katılımlı SAHA'yı tamamladıklarını belirterek, özellikle Avrupa eksenli ziyaretçilerin yoğunluğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin savunma sanayii gücüyle Avrupa'nın güvenliği için kritik bir konumda olduğunun, fuardaki temaslarda bir kez daha görüldüğünü aktaran Akyol, şöyle konuştu:

"Artık takip edilen, trend belirleyen bir ülkeyiz savunma sanayiinde. Bu fuar bunun da göstergesi oldu. Bütün dünya 'Türkiye ne yapmış, Türkiye'de neler yapılıyor?' diye takip etmek için burada. Bu da önemli bir konuydu. Daha önce çeşitli vesilelerle bizimle ambargo dahil birçok sorunu yaşamış ülkenin bugün birlikte 'ne yapabiliriz' diye buraya gelmiş olması da bizim geldiğimiz noktayı, Türkiye'nin gücünü, milletimizin gücünü tescilleyen bir konu oldu. Tüm bu yönleriyle gerçekten büyük, başarılı, faydalı, verimli bir fuar oldu. Türk savunma sanayii bütün olarak milletin desteğiyle, devletinin liderliğinde dünyaya damga vurmaya, yeniliklerle yoluna devam etmeye, bütün bu başarı sürdürmeye devam edecek."

​​​​​​​Fuarda 55 yabancı bakan ve bakan yardımcısı ağırlandı

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ise SAHA 2026'nın 2015 yılında 5 bin metrekarelik bir alanla başladığını hatırlatarak, gelinen noktanın şaşırtıcı boyutlara ulaştığını ifade etti.

Dünyanın birçok yerindeki fuarlara katıldıklarını ancak hiçbirinde bu ambiyansı görmediklerini belirten Keleş, "Bu fuarda 55 yabancı bakan ya da bakan yardımcısını ağırladık. Böyle bir teveccüh herhangi bir fuarda söz konusu değil. Türkiye'nin uluslararası konumlanması, Türk savunma sanayiinin hızlı ivmesi ve özellikle teknoloji transferinde müşteri-satıcı ilişkisinden ziyade paydaşlığa yönlenen ticaret karakteri ciddi ilgi topluyor." diye konuştu.

Tedarik zinciri için 30 bine yakın B2B görüşme

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da fuarın vitrin yüzünün yanı sıra geri planda yürütülen stratejik görüşmelere dikkati çekti.

KOBİ'leri ve tedarik zincirini oluşturan firmaları bir araya getirerek çözümler üretmenin SAHA'nın asli özelliklerinden biri olduğunu anlatan Demiroğlu, "SAHA'nın sessiz geçen bir yüzü vardı, o da yaklaşık 30 bine yakın B2B görüşmesiydi. Yaklaşık 30 bine yakın görüşme. SAHA'nın özelliği de bu, KOBİ'leri, tedarik zincirini oluşturan firmaları bir araya getirerek karşılaşılan sorunları ve gelecekteki planları tartışıp onlara çözüm üretmek. SAHA, bunun başarıyla gerçekleştiğini göstermiş oldu. 30 bine yakın görüşme bunun da göstergesi." ifadelerini kullandı.

Uluslararası motor satışları ve yeni işbirlikleri

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ise fuarın işbirlikleri, satış ve tedarik zinciri açısından son derece verimli geçtiğini vurguladı.

Fuarda 3 satış sözleşmesine imza attıklarını, bunlardan birinin yurt dışı ve ciddi miktarda satışı içerdiğini belirten Akşit, "Bunların içinde motor satışları da var. Bir tane uluslararası bir kurumla işbirliği anlaşması imzaladık." bilgisini verdi.

Bir sonraki buluşma 16-20 Mayıs 2028'de

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça da 2018'de başlayan serüvenin 5'inci organizasyonunu geride bıraktıklarını belirterek, her fuarda nitelik ve nicelik olarak daha da geliştiklerini kaydetti.

Uça, savunma sanayiinin gelişimine paralel olarak büyüyen organizasyonun bir sonraki ayağının 16-20 Mayıs 2028 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kaynak: AA