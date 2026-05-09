Konyalı Bakan Mustafa Çiftçi’den örnek disiplin: Her gün 45 dakika ezber tazeliyorum

Erzurum’da başarılı bir valilik dönemi geçirdikten sonra İçişleri Bakanı olarak atanan ve “hafız vali“ olarak da tanınan Mustafa Çiftçi, katıldığı bir programda hafızlığını unutmamak için her gün ezber tazelediğini söyledi.

Dün katıldığı A Haber yayınında gündeme dair konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, özel hayatından da bahsetti.

"HER GÜN 45 DAKİKA TEKRAR YAPIYORUM"

"Hafızlığımı unutmamak için bir zaman ayırıyorum. Her gün 45 dakika çalışıp ezber tazeliyorum." diyen Çiftçi, şöyle dedi;

"GECEYE KADAR BAKANLIKTA ÇALIŞIYORUM"

"Genelde sabah başlayan çalışmalarımız gece vaktine kadar sürüyor. Bakanlıkta çalışmaya devam ediyoruz. Eve bir müddet dinlenmek için gidiyorum. Ailem alıştı artık.

Eskiden beri böyle bir uygulamam var. Onların da çok hakkı geçiyor. Bunu da teslim etmek lazım. Onlar da bu duruma alıştıkları için bana herhangi bir şey demiyorlar.

"HAFIZLIĞIMI UNUTMAMAK İÇİN ZAMAN AYIRIYORUM"

Hafızlığımı da unutmamak için yine bir zaman ayırıyorum. Mutlaka sabahları gelmeden önce bir 45 dakika çalışmaya devam ediyorum ki ezberlerimi tazelemiş olayım, unutmayayım diye."

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ

Mustafa Çiftçi, Teravih Namazı için gittiği Selçuklu Merkez Camii'nde Amenerrasulü Suresi'ni okumuştu. "Hafız Vali” olarak da tanınan Çiftçi'nin Kur'an-ı Kerim tilavetine ilişkin görüntüler daha önce de sık sık gündem olmuştu.

HAFIZLIK YARIŞMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve Erzincan'da gerçekleşen, 'Hafız Kal Yarışması' Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde o dönem Erzurum Valisi olan Mustafa Çiftçi, 2024 yılında 1'inci olmuştu.

İSKİLİPLİ ATIF HOCA'NIN KABRİNE ZİYARET

Mustafa Çiftçi, henüz Çorum'da görev yaparken de muhalefet çevrelerinin hedefi haline gelmişti.

Özellikle İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edilen İskilipli Atıf Hoca anmasına katılması, CHP'yi adeta ayağa kaldırmıştı.

Ülke gündeminde gelen bu anmaya ilişkin bir açıklama yapan Çiftçi "İskilipli Atıf Efendi bize hain diye tanıtılan, böyle bilmemiz istenen mazlum ve mağdur insanlardan biridir. Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından haksız-hukuksuz yere zulmen idam edilmiştir.” diye yanıt vermişti.

