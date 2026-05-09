Ev sahibi-kiracı tartışması kanlı bitti! Pompalı tüfekle kiracısını vurdu

Gaziantep’te ev sahibi-kiracı tartışması kanlı bitti. Pompalı tüfekle vurulan kiracı yaralandı. Kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te bir ev sahibi, tartıştığı kiracısını vurdu.

Olay, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi B.Ş. ile kiracısı Hamide G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken B.Ş.'nin olay sırasında pompalı tüfekle ateş ettiği kiracısı Hamide G. ayaklarından yaralandı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve kaçan saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

