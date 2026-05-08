Konyaspor’un Sloven golcüsü Kramer Fenerbahçe maçında olacak mı?

Tümosan Konyaspor'un Sloven golcüsü Blaz Kramer, yaşadığı sakatlık nedeniyle son haftalarda kontrollü şekilde forma giyiyor. Yeşil-beyazlı ekipte önemli isimlerden biri olan Kramer'in menisküs yırtığı bulunduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA KADRODA YER ALMADI
Fedakarlık yaparak bazı karşılaşmalarda görev alan 29 yaşındaki futbolcu, son dönemde ise sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda riske edilmiyor. Beşiktaş JK ile oynanan mücadelede takım kafilesiyle birlikte İstanbul'a giden Kramer, sakatlığı nedeniyle sahaya çıkamadı.
"FİNALDE SAHADA OLACAĞIM”
Sakatlık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Blaz Kramer, takımını yalnız bırakmak istemediğini söyledi. Sloven oyuncu, "Beşiktaş maçında sahada olmam daha büyük risk oluşturacaktı. Hocamız ve takım arkadaşlarımızla birlikte bu kararı aldık. Takım içinde güçlü bir aile ortamı var. Bu nedenle İstanbul'da takımın yanında olmak istedim. Finale inanarak geldik. Final maçında sahada olacağım” ifadelerini kullandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”