Konyaspor’un finaldeki rakibi kim olacak! Bekle bizi Antalya
- Güncelleme Tarihi:
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, aldığı kritik galibiyetle taraftarına büyük sevinç yaşattı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası nerede, ne zaman oynanacak? Konyaspor’un finaldeki rakibi kim olacak? İşte detaylar...
5 Mayıs Salı günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından Konyaspor, Türkiye Kupası'nda final bileti alan ilk takım oldu. Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu oyunla dikkat çeken Konyaspor, turnuvada yoluna emin adımlarla devam etti.
Ziraat Türkiye Kupası finali nerede, ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası finali ise 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Dev karşılaşmaya Corendon Airlines Park Antalya Stadı ev sahipliği yapacak
Konyaspor'un finaldeki rakibi kim olacak?
Konyaspor'un finale yükselmesiyle birlikte gözler finaldeki rakibine çevrildi. Kupada ikinci finalisti belirleyecek karşılaşmanın ardından Konyaspor'un rakibi netlik kazanacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”