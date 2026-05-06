2026 Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor final maçını kiminle oynayacak?
TÜMOSAN Konyaspor, 6 Mayıs 2026’da Tüpraş Stadyumu’nda karşılaştığı Beşiktaş’ı uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda adını finale yazdırmayı başardı. Peki, 2026 Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor final maçını kiminle oynayacak? İşte detaylar...
TÜMOSAN Konyaspor'un mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finalinin hangi statta oynanacağı sorusu Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı resmi açıklamayla netlik kazandı. Futbolseverlerin merakla beklediği 2026 ZTK final maçının tarihi ve başlama saati de belli oldu.
ZTK FİNALİ NE ZAMAN?
TFF tarafından yapılan resmi duyuruya göre Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleştirilecek ZTK final karşılaşması 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.45'te başlayacak.
İLK FİNALİST KONYASPOR OLDU
TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.
