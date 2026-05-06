Konyaspor Başkanı Ömer Atiker’den kupa finali öncesi dikkat çeken prim açıklaması
Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen yeşil-beyazlı ekip için önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Atiker, finale kalmanın ardından yaşadıkları duyguları furbolseverler ile paylaştı.
Konya Olay TV'ye konuşan Ömer Atiker, yarı finale büyük bir inançla çıktıklarını belirterek "İnanarak gittiğimiz bir yarı finaldi. İstediğimiz sonucu aldık çok şükür. Teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve camiamızı kutluyoruz" dedi.
YER VE TARİHTE DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUZ
Final karşılaşmasının oynanacağı şehirle ilgili de görüşlerini dile getiren Atiker, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yer ve tarihte bir değişiklik beklemediklerini söyledi. Atiker,"Finalin nerede oynanacağına ilişkin TFF'nin açıkladığı yer ve tarihte bir değişiklik yapılmayacağını düşünüyoruz. Konyaspor olarak görüşümüz sorulursa, Antalya konusundaki tavrımız net olacaktır.” ifadelerini kullandı.
KUPA PRİMİ HAKKINDA KONUŞTU
Başkan Atiker, takımın elde ettiği başarı sonrası verilecek prim konusunda ise "Sezon başından bu yana paket primimiz vardı. Ancak şu aşamada yeni bir prim olacağını söyleyebilirim” dedi.
