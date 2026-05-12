Yurdun bazı kesimlerinde sağanak etkili olacak

İçişleri Bakanlığı, yurdun bazı kesimlerinde etkili olacak sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 12 Mayıs 2026 Salı günü, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Trakya kesiminde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.
