Ev sahibi ile kiracı arasında bıçaklı, sopalı, taşlı kavga: 11 yaralı

Adıyaman’da ev sahibi ile kiracının yakınları arasında çıkan kavgada 2’si kadın 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1710 Sokak içerisinde kiracı ile ev sahibi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya kiracının ve ev sahiplerinin de yakınları dahil oldu.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu. Kavgada 1 kadın bıçak darbesiyle 1 kız çocuğu taş darbesiyle 9 kişi ise yine sopa ve taş darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi.

Polis ekipleri olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

