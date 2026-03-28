Konya’da bereketli topraklar nohutla buluşuyor

​Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında Çumra ilçesinde üreticilere sertifikalı nohut tohumları teslim edildi.

Üreticilere teslim edilen nohut tohumları, projenin destekleriyle %50 hibeli olarak verildi. Proje ile nadasa bırakılan arazilerin yeniden üretime kazandırılması, küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Bereketli ve kazançlı bir sezon hedefleniyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tohumların üreticilere teslim edilmesinin ardından bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulundu. Üreticilerin, sağlanan destekle hem ürün çeşitliliğini artırması hem de maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

Tarım arazilerinin etkin kullanımı öncelik

Proje kapsamında Çumra'daki tarım arazilerinin etkin kullanımı için desteklerin devam edeceği ve üreticilerin bilgilendirilmeye devam edileceği belirtildi. Bu uygulamayla bölgedeki tarımsal üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

(Bekir Turan)