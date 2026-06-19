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KONYA Haberleri

Konya’da sağanak yağış! Tarım arazileri sular altında kaldı

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Konya’da sağanak yağış! Tarım arazileri sular altında kaldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Haziran ayında etkili olan yağmur, bazı bölgelerde tarlaların su altında kalmasına neden oldu. Yağış nedeniyle çiftçilerin tarladaki işleri aksadı.

Tarlalarda çalışan üreticiler, aniden bastıran yağmur ve şimşekler nedeniyle zor anlar yaşadı. Birçok çiftçi, çalışmayı bırakarak güvenli alanlara çekilmek zorunda kaldı.

Son yılların en yağışlı dönemlerinden birini yaşayan Karapınar, yağış ve kar açısından yüksek seviyelerin görüldüğü ilçeler arasında yer aldı.

Yağışlar özellikle İnoba, Akkaş, Kemez, Kazanhüyüğü, Yeşilyurt, Sazlıpınar ve Akçayazı mahallelerinde etkili oldu. Haziran sıcağında aniden bastıran yağmur, tarlalarda çalışan üreticilerin işlerini aksatırken birçok tarla suyla kaplandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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