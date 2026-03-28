Konya’da yeni bir eczane hizmete açıldı

Konya’nın Meram ilçesi Gazze Caddesi’nde hizmet verecek olan “Cadde Meram Eczanesi”, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Eczacı Beyza Sabun’un sahibi olduğu eczanenin açılışına çok sayıda eczacı, aile yakınları, dostlar ve davetliler katıldı.
Kahramanmaraş'tan Konya'ya yeni bir hayat kurmak amacıyla geldiğini söyleyen Eczacı Beyza Sabun, açılışta yaptığı konuşmada Konyalıların ilgisi ve desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sabun, mesleğini Konya'da sürdürme kararı aldığını belirterek, "Burada çok sıcak bir ilgiyle karşılandım. Konyalılara gösterdikleri alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Eczanelerinin sadece ilaç temin edilen bir yer olmayacağını vurgulayan Sabun, "Amacımız, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek. Eczanemize gelen herkesin buradan tebessümle ayrılmasını istiyoruz. Sadece ilaç almak için değil, her zaman bekleriz” ifadelerini kullandı.
Açılışa katılan misafirlere de teşekkür eden Sabun, davetlileri saygıyla selamladı.
Cadde Meram Eczanesi, açılış konuşmasından sonra kurdelanın kesilmesi ile birlikte hizmet vermeye başladı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”