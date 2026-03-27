Bekir Turan
İnternet editörü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Konya programı belli oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 28 Mart Cumartesi (yarın) günü Konya'nın Çumra ilçesinde yoğun bir program gerçekleştirecek. Günün ilk durağı saat 11.00'de Çumra Kaymakamlığı olacak. Burada ilçe yöneticileriyle bir araya gelecek olan Bakan Çiftçi, yerel yönetim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Hükümet Caddesi'ne geçecek olan Çiftçi, esnafla buluşarak onların talep ve sorunlarını dinleyecek, çözüm önerileri üzerine görüş alışverişi yapacak.

ÖĞLEDEN SONRA: BELEDİYE VE SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ

Programın öğleden sonraki bölümünde saat 13.00'te Çumra Belediye Başkanlığı ziyaret edilecek. Ardından saat 13.45'te AK Parti İlçe Başkanlığı'na geçilecek.

Saat 14.30'da ise MHP İlçe Başkanlığı ziyareti gerçekleştirilecek. Bu ziyaretlerde yerel siyaset temsilcileriyle istişare toplantıları yapılacak ve bölgeye dair konular ele alınacak.

GÜNÜN SON DURAĞI: TORKU ŞEKER FABRİKASI

Yoğun programın son ayağı saat 16.00'da Torku Şeker Fabrikası ziyareti olacak. Bakan Çiftçi, burada üretim süreçlerini yerinde inceleyecek ve sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Çumra'daki ziyaret ve temasların ardından Bakan Çiftçi'nin programı tamamlanmış olacak.

(Bekir Turan)

