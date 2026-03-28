Hadim belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Hadim Belediyesi, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen son model sıfır kazıcı yükleyici kepçe, belediyenin araç filosuna dahil edildi.
Belediye Başkanı Mehmet Çetiner tarafından yapılan açıklamada, yeni iş makinesinin özellikle altyapı, yol bakım ve çevre düzenleme çalışmalarında önemli katkı sağlayacağı belirtildi.
Vatandaşlara daha hızlı, etkili ve verimli hizmet sunmayı hedefleyen belediye, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Hibe sürecine sağladığı desteklerden dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başta olmak üzere tüm Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'e teşekkür edilen açıklamada, yeni kepçenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Yeni kazıcı yükleyici kepçenin, Hadim genelinde yürütülen çalışmalara hız kazandırması ve hizmet kalitesini artırması bekleniyor.
